Aria fresca dalla Germania: la coppia Klostermann-Beste può risolvere due problemi alla Fiorentina. VIDEO

Missione viola in Germania: gli obiettivi della Fiorentina in Bundesliga rispondono al nome di Lukas Klostermann e Jan-Niklas Beste. I due calciatori, rispettivamente in forza a Lipsia e Heidenheim, rappresentano due profili monitorati da tempo dagli uomini mercato viola. Entrambi i calciatori potrebbero fare al caso della rosa viola per varie ragioni e costituire due risorse molto utili per mister Vincenzo Italiano.

Una trottola inesauribile sulla sinistra…ma non solo

Prodotto del vivaio floridissimo del Borussia Dortmund, Beste ha fatto gavetta anche in Olanda all'Emmen prima di emergere prepotentemente lo scorso anno all'Heidenheim in serie B tedesca, crescendo ancora dopo un'annata positiva allo Jahn Regensburg. 51 presenze, 17 reti e 23 giocate decisive (sono compresi assist e rigori procurati) in un anno e mezzo nella piccola società del distretto di Stoccarda. Beste è un calciatore veloce e rapido, in possesso di un ottimo piede sinistro con cui calcia benissimo i piazzati, sia per suggerire che concludere a rete. Pur essendo un mancino puro, il suo destro non è un soprammobile, anzi: il classe '99 di Hamm ha realizzato anche gol di pregevole fattura col piede debole.

Nella Fiorentina potrebbe giocare sia a destra che a sinistra nel tridente di Italiano, avendo la gamba per partecipare alla fase difensiva in modo costante.

L'ala dell'Heidenheim, Jan-Niklas Beste

Parole d'ordine: esperienza e duttilità

Decisamente più noto Lukas Klostermann, classe ‘96 del Lipsia, elemento di assoluta affidabilità. Ben 22 presenze in una nazionale competitiva ai massimi livelli come la Germania, il giocatore vanta ben 278 presenze, condite da 14 reti e 12 assist, con la squadra della Red Bull. Esperienza internazionale da vendere, dopo tanti anni in Europa League e soprattutto Champions League, è un calciatore coriaceo e solido, in grado di giocare da difensore centrale sia in una linea a 4 che a 3, così come da terzino destro e sinistro. Cosa rende particolarmente golosa e allettante la posizione del giocatore è un contratto in scadenza nell’estate del 2024, che permetterebbe di assicurarselo per una cifra modesta, attorno ai 5-6 milioni di euro. Un giocatore che darebbe una soluzione importantissima al reparto arretrato della Fiorentina, voglioso di cambiare aria dopo una vita in Germania. Il suo nome è caldo in ottica viola ormai da settimane, seguiranno sviluppi.