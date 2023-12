L'identikit del difensore ideale per la Fiorentina. E il club viola monitora un profilo in Bundesliga

Un po' terzino, un po' centrale: la Fiorentina avrebbe bisogno di un grande aiuto dal mercato, anche in difesa. E l'identikit ideale è proprio un calciatore in grado di ricoprire più ruoli. In questo senso, il club viola ha già individuato chi può fare al caso di Italiano.

Si guarda ancora in Bundesliga

Non solo Beste: la Fiorentina cerca in Bundesliga anche per la difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la Viola monitora Lukas Klostermann del Lipsia. Classe ‘96, un’intera carriera con la stessa squadra (è lì dal 2014) e nel giro della Nazionale tedesca da ormai cinque stagioni.