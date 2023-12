Intanto per Beste arriva il primo "no" alla Fiorentina: l'Heidenheim non fa sconti

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina avrebbe intanto ricevuto il primo no dall'Heidenheim per Jan-Niklas Beste, esterno d'attacco tedesco classe 1999.

Il primo rifiuto dalla Germania

Il club di Bundesliga ha chiesto 15 milioni per il suo giocatore, che in questa stagione ha collezionato 15 presenze, segnando 5 gol e fornendo 9 assist. La Fiorentina ha chiesto uno sconto all'Heidenheim, provando un'offerta da 11 milioni. Secco no dei tedeschi, che non sembrano intenzionati a concedere sconti.