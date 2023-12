La Fiorentina si siede al tavolo con il Bologna: possibile scambio in attacco? E non è da escludere la stessa formula anche per il terzino

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina avrebbe avuto un faccia a faccia con il Bologna per parlare del possibile scambio in attacco tra Josip Brekalo e Jesper Karlsson. I due, ai margini dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori vogliono cambiare aria per trovare maggior spazio e la formula dello scambio dei prestiti potrebbe essere quella giusta, per poi valutare i riscatti a fine stagione.

Al lavoro per il terzino destro

Stessa formula, quella dello scambio, potrebbe essere un opzione per il terzino destro, con la Fiorentina che deve piazzare Pierozzi, che a sua volta potrebbe interessare a Verona o Salernitana per chiudere uno dei due affari per Faraoni o Mazzocchi. Ma la pista rimane complicata da percorrere.