Palladino: "Onorati di aver raggiunto 100 panchine in Serie A: Grazie Fiorentina e Monza. Un pensiero anche a mia madre" - FOTO

La vittoria di ieri contro l’Atalanta, oltre a sancire che la sua squadra resta in piena corsa per un posto europeo, per Raffaele Palladino ha acquista un ulteriore valore. Il tecnico della Fiorentina con quella di ieri ha infatti raggiunto la 100esima partita su una panchina di Serie A.

“E' stupendo festeggiare un traguardo così importante in questo modo”

E questo pomeriggio Palladino ha voluto celebrare i tre punti di ieri con un post sul proprio account Instagram, ringraziando Fiorentina, Monza e la madre, prematuramente scomparsa qualche mese fa. Questo il post Instagram dell’allenatore gigliato:

“È stupendo festeggiare un traguardo così importante per la mia carriera in questo modo. Onorato di aver raggiunto le 100 panchine in Serie A. Grazie Firenze, grazie Fiorentina, grazie ai miei ragazzi per tutto quello che mi state dando in campo. Continuiamo insieme su questa strada".

Ha aggiunto anche un pensiero alla sua ex squadra, e alla madre: “Un ringraziamento va anche al Monza per le 73 partite vissute insieme. Un pensiero speciale a mia mamma che è sempre con me; in questo momento sarebbe orgogliosa".