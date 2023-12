L'uomo del momento: Ranieri trascina la Fiorentina e la lancia in orbita. Con prospettive azzurre in vista

Il trascinatore della Fiorentina è senza dubbi Luca Ranieri, nel momento più positivo della sua avventura in maglia viola e, con ogni probabilità, della sua carriera. La notte della vittoria contro il Torino va a certificare una crescita impressionante nel 2023. Basti pensare che ha giocato 20 partite nell'attuale stagione (e non siamo nemmeno a metà), mentre l'anno scorso è sceso in campo per 19 volte in totale.

Nazionale, ora è possibile

Il Corriere dello Sport pone la domanda: la Nazionale adesso è raggiungibile per Ranieri? Tanta concorrenza, però è in arrivo un'enorme opportunità. A fine gennaio l'Italia effettuerà uno stage a Coverciano; Luciano Spalletti ha appuntato il nome del centrale della Fiorentina, che ha buone probabilità di essere convocato. Insieme a lui, ci sarà con certezza Kayode.