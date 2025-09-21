L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Como: "Abbiamo preso le posizioni per difendere bene contro un avversario che ci attaccherà sia in profondità che in palleggio. Non ci sono sistemi, ci sono principi di gioco. Cercheremo di difendere il meglio possibile ed essere il più pericolosi possibile in avanti".

Sulle due punte

Sulla disposizione in campo ha detto: "Non è questione solo di attaccanti. E' questione di coraggio, di costruzione e di tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato. Loro sono ben preparati. Noi dobbiamo stare dentro la partita anche quando alcune delle cose provate non andranno bene".

Sulle difficoltà all'inizio del percorso

Pioli ha aggiunto: "Abbiamo il desiderio di vincere la prima gara in campionato. Non devono pesare le difficoltà iniziali. Dobbiamo alzare l'asticella, avere certe pressioni e aspettative è un privilegio. Serve una squadra motivata e determinata, ora deve parlare in campo".