Cosmi: "Kean è meglio di tutti gli attaccanti della Fiorentina. Ci sarà un motivo se lo voleva l'Atletico Madrid"

Questione di ore e poi Moise Kean sarà il nuovo attaccante della Fiorentina. Ne ha parlato così a Radio Serie A l'allenatore Serse Cosmi: “Devo dire che questa operazione mi intriga. Kean è un giocatore giovane, che secondo me non ha ancora dimostrato a pieno il suo potenziale. Firenze potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi ed esplodere”.

“Se lo voleva l'Atletico…”

Poi ha aggiunto: “E' un rischio che ritengo giusto correre, perché comunque Kean è più forte degli altri attaccanti che ha adesso la Fiorentina. Se a gennaio lo voleva l'Atletico Madrid un motivo ci sarà. L'ultima stagione è stata negativa, è vero, ma i bravi dirigenti sono quelli che sanno cogliere le occasioni al momento giusto”.