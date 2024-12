E c'è anche chi si sbilancia: "Oggi o domani potrebbe essere impiantato il defibrillatore sottopelle a Bove"

La risonanza alla quale si è sottoposto il giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, ha evidenziato una cicatrice nell'area del ventricolo sinistro, eredità di una miocardite.

E proprio questa potrebbe aver causato il malore del giocatore. Secondo quanto riportato da La Repubblica nella sua edizione di Firenze, già oggi o domani potrebbe essere impiantato un defibrillatore cardiaco sottopelle al giocatore.

Come già evidenziato più volte, tale eventualità precluderebbe la via del campo all'ex giallorosso, almeno nel nostro Paese (non all'estero).