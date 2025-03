Corriere dello Sport-Stadio: La tentazione di Palladino

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Kean, più sì che no”. E ancora: “Tentazione Palladino: Moise titolare col Pana”.

Pagina 24

Ripreso il tema della prima pagina: “Kean is back Adesso rotta verso Atene”. Sottotitolo: “Controlli ok, ieri si è allenato Vuole giocare col Panathinaikos Gudmundsson, recupero lampo Dopo il terribile scontro con Dawidowicz l’attaccante scalpita per tornare”. Di spalla: “Il sindaco Funaro ”Recupereremo i ritardi".

Pagina 25

Qui leggiamo: “Zaniolo, ecco la notte C’è l’amica Conference”. Sottotitolo: “Palladino aspetta l’ex Roma che questa coppa l’ha vinta: adesso servono la sua qualità e i suoi gol”.