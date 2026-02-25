Capuano: "Parisi non è una scoperta, può arrivare in Nazionale. In più è follemente innamorato della Fiorentina"

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi è diventato una sorta di protagonista negli ultimi impegni con mister Vanoli alla guida. Complice una condizione non ottimale di Gosens, il classe 2000 si è ritagliato con decisione un suo spazio. Ne ha parlato l'allenatore Ezio Capuano -che lo ha avuto ad Avellino- a Radio Bruno Toscana.

“Parisi gran giocatore, gli sono sempre rimasto vicino”

“Fabiano non è certo una scoperta. Lui è un grande giocatore, questa è solo la conferma. Gli ho voluto tanto bene fin dal primo giorno e sono molto legato anche alla sua famiglia, soprattutto dopo che ha perso il padre. Gli sono rimasto vicino. Calcisticamente è un ragazzo ancora giovane, deve ancora fare 26 anni quindi è inevitabile. Ma è comunque maturato molto dai tempi di Empoli”.

“Può arrivare in Nazionale. Fiorentina? Ne è innamorato”

Sul suo stile di gioco: “Ha grande personalità. Lo vedo in campo senza paura, ha grande tranquillità. E questo mi fa pensare che Parisi può tranquillamente arrivare in Nazionale. Non molla mai. Fiorentina? Ne è follemente innamorato, lo assicuro. Non cambierebbe mai”.