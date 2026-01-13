In Inghilterra si continua a parlare di Fabio Paratici e del suo prossimo addio al Tottenham. A parlarne è il The Athletic, con un focus sul prossimo dirigente della Fiorentina.

I motivi dello strappo

Secondo quanto scrive la testata inglese, Paratici a Firenze avrà molto più potere di quanto non ne aveva a Londra e questo sembra essere il motivo principale dello strappo tra lui e gli Spurs.

Cambiamenti in casa Spurs

Se a Firenze assumerà il controllo totale delle attività sportive, negli ultimi mesi in Inghilterra non sarebbe riuscito a prendere il pieno controllo della società londinese. Con Levy aveva un ampio margine di manovra, ma con la struttura societaria cambiata, con due direttori sportivi e un amministratore delegato, è cambiato anche il potere in mano a Paratici. Un autonomia e un controllo che al Tottenham non poteva più avere.