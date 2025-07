Eman Kospo è il talento della Masia che nelle scorse ore è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Classe 2007 di grandissima prospettiva, rinforzo di caratura internazionale per la Primavera di Galloppa in vista della Youth League e, chissà, magari anche per la prima squadra.

Di lui a TMW ha parlato chi lo conosce molto bene ovvero Oscar Lopez, tecnico delle giovanili del Barcellona dal 2017 al 2024 che lo ha allenato nell'under 19: “Si tratta di un centrale molto forte fisicamente, è alto quasi due metri e questo lo rende molto abile nel gioco aereo. A tutto ciò abbina una buona tecnica: è bravo con la palla tra i piedi e ha un bellissimo lancio lungo, con cui riesce a fare 50 metri di campo. E' forte anche nell'uno conto uno in fase difensiva, con la giusta fiducia può fare bene perché è un ragazzo con grande mentalità e che ha ben chiaro in testa ciò che vuole”.

“Al Barcellona non aveva spazio”

Poi ha aggiunto: “Ricorda Materazzi, ma senza la componente aggressiva. Un giocatore con una grande forza difensiva e un'ottima tecnica. Il Barcellona non lo ha tenuto perché in prima squadra ci sono già tanti ragazzi arrivata dalla Masia, ed è difficile trattenerli tutti. Coloro che non riescono ad andare in prima squadra fanno bene a cercare spazio altrove”.

“E' già pronto per la prima squadra”

Infine: “Credo che Kospo sia preparato per aggregarsi fin da subito alla prima squadra. C'è questa tendenza a pensare che i giovani non siano pronti, ma io vi faccio dei nomi: Yamal, Cubarsì, Casadò, Bernal, Fermin… sono tutti ragazzi che hanno all'incirca l'età di Kospo e stanno facendo la differenza in prima squadra. Quello che ha fatto il Barcellona deve essere d'esempio per tutti”.