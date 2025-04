La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è intervenuta a Lady Radio, per commentare la sfida odierna tra Fiorentina e Celje e spaziare poi su altre tematiche di casa viola.

‘La Fiorentina non può prescindere da tre centrocampisti’

"Uscire dalla Conference col Celje sarebbe un disastro tale per la Fiorentina che non voglio nemmeno considerarla un'opzione possibile. Per la ricchezza presente nella rosa viola, mi aspetto sempre tre centrocampisti in campo. Ci sono tanti elementi e tanti di buona qualità. Fagioli e Cataldi sicuramente, il terzo dipende dalle scelte di Palladino, è il tecnico che conosce al meglio la condizione dei giocatori della rosa.

‘Con l’ingresso di Comuzzo si è buttato via un cambio'

“Comuzzo era considerato un titolare fino a poco tempo fa, se Pongracic ha avuto l'influenza in settimana e andrà sostituito, sai già che perderai un cambio. L'alternativa di livello c'era, non ho capito la spiegazione di Palladino… è così peggiorato Comuzzo? C'era anche Moreno come opzione percorribile”.