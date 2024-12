La difesa della Fiorentina non tiene a Bologna, ma il reparto arretrato viola rimane tra i migliori d'Europa

Ieri il gol di Odgaard ha spezzato la strenua difesa della Fiorentina, che da ottobre sta facendo un lavoro eccellente. Lo dicono i numeri e le statistiche: il reparto difensivo viola è tra i migliori d'Europa (dei top 5 campionati europei). Se si prendono in considerazioni in numeri in campionato, infatti, la squadra di Palladino è seconda per il maggior numero di clean sheet dal 1° ottobre. Questa la classifica (senza considerare Fiorentina-Inter):

6 - Everton Real Sociedad

5 - Fiorentina, Napoli, Atalanta, Real Madrid, Milan, Bologna, Bayern Monaco, Inter

La squadra viola è invece prima per il minor numero di gol subiti dal 1° ottobre. Questa la classifica:

4 - Fiorentina, Real Sociedad

5 - Atalanta

6 - Everton

7 - Napoli, Lazio, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid