Non se la passano proprio benissimo a Torino, sponda bianconera, e il timore di un ulteriore sgarbo regalato da un ex è alto. Lo è nelle parole del critico letterario Paolo Bertinetti che si è espresso così su Repubblica:

"Tuttavia c’è un’altra possibilità, caro Diario, legata alla partita di domani contro la Fiorentina. Se per caso la Juventus perdesse al Franchi, allora, si dice, subentrerebbe subito il nuovo allenatore, cioè Mancini, libero da impegni dopo il suo abbandono della Nazionale e conseguenti insuccessi con la nazionale saudita. Mancini? Beh, tenendo conto dei sentimenti della tifoseria bianconera, se si vuole correre il rischio di azzerare gli abbonamenti per la prossima stagione, quella di Mancini è la scelta più efficace! (...) ho fatto un brutto sogno: assist di Fagioli a Kean, rete, Fiorentina 1 e Juve 0, la vendetta degli ex! Incubi a parte, la Viola ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e ha nelle gambe la partita di giovedì. E a nostro favore c’è anche il recupero di almeno un paio di infortunati. Una nuova sconfitta sarebbe inaccettabile".