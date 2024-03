Il Napoli strappa un punto all'Inter e allunga appena sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' finito in parità il posticipo di San Siro, dove Inter e Napoli hanno impattato per 1-1 nell'ultimo match di giornata: marcature aperte da Darmian nel primo tempo, con un sinistro in porta da centro area.

Nella ripresa il forcing del Napoli che ha segnato con Juan Jesus sugli sviluppi di un corner, a dieci minuti dal termine. Con questo punto gli uomini di Calzona allungano di un punto sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 47, Napoli 45, Fiorentina 43, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.