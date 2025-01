L’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano ha parlato a TV Play esprimendosi sulla vittoria della squadra di Palladino in casa della Lazio all’Olimpico, che ha ridato grande linfa in un periodo molto complesso.

“La Fiorentina è partita bene, ha fatto 20 minuti di gara e poi ha giocato la Lazio, sinceramente. La Lazio ha avuto un blackout, ma in generale la Fiorentina non mi è piaciuta. Ovvio poi che giocava una partita difficile contro una squadra forte, in uno stadio difficile. La Lazio sta facendo un campionato importante. L’atteggiamento della Fiorentina posso capirlo, ma non mi è piaciuto. Il periodo era difficile, c’erano state anche critiche eccessive e si è discusso di molte cose compreso il possibile esonero di Palladino, però continuo a pensare che la Fiorentina sia una squadra forte, che può andare a vincere a Roma”.

‘Alcuni singoli della Lazio fanno la differenza, ma la Fiorentina è migliore’

“La Lazio non ha avuto molte occasioni, per merito dei viola, ma la Fiorentina è una squadra forte che può pensare di andare in vantaggio 2-0 a Roma e poi continuare a giocare senza rintanarsi nella propria metà campo. Quando critico la Fiorentina è perchè mi aspetto che la squadra sia consapevole del proprio valore: al netto di qualche singolo della Lazio che fa la differenza, Tavares, Gila, Zaccagni, Rovella, quello viola è un organico più forte di quello biancoceleste nel complesso. Penso che la media dei calciatori della Fiorentina sia migliore di quella della Lazio”.

‘I tifosi vorrebbero che la squadra approfittasse delle difficoltà di Milan, Juventus e Roma, ma…’

“Comprendo i tifosi che in un campionato in cui Juventus, Milan e Roma fanno fatica spingano affinché la Fiorentina ne approfitti perchè potrebbe non ricapitare, ma non capisco i tifosi viola che criticano la società dicendo che ‘con due acquisti’…ma che ca**o abbiamo preso Colpani, Gudmundsson, Pongracic, Adli…è arrivato un bel giocatore come Folorunsho… ma chi devono prendere, che siamo il PSG? La Lazio fatica a prendere un centrocampista di riserva…”.