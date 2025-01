L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, commentando i temi dell'attualità di casa Fiorentina, nel turbinio degli ultimi giorni di mercato che si stanno rivelando scottanti per le dinamiche gigliate.

‘Che progetto ha la Fiorentina vendendo Comuzzo?’

“Vedendo questo mercato, se dovesse partire anche Comuzzo, cosa che spero non accada, mi chiedo: il Viola Park è stato fatto per costruire i giocatori, ma per chi? La Fiorentina o gli altri? La Fiorentina ha già venduto Kayode, compra giocatori giovani all’estero, poi ne acquista di più anziani e manda via i più giovani, oltretutto italiani? Vendendo Comuzzo che progetto ha la Fiorentina? Si vuole l'immediato o il futuro? Coi giovani si possono avere entrambe le cose, coi calciatori di una certa età, il futuro non ce l'hai".

‘Non sono convinto verranno fatti tre grandi colpi’

“Zaniolo ha fallito un po' troppe volte, ha avuto problemi con Gasperini, ricordiamo poi l’episodio dopo il gol alla Roma e anche in quel caso le parole del tecnico bergamasco. È arrivato Pablo Marì dal Monza, una squadra praticamente già retrocessa e ora si cerca Bondo. C’è qualcosa che non torna: Palladino conosce solo i giocatori del Monza? Non sono convinto che entro il 3 gennaio verranno fatti tre grandi colpi dalla Fiorentina”.