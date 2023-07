Ha stupito contro la Spagna in semifinale l'Italia Under 19 di Alberto Bollini, che domani sera si giocherà la finale del torneo con il Portogallo. Decisivo in campo anche l'esterno viola Michael Kayode, inserito da La Gazzetta dello Sport tra le cinque mini star azzurre:

"Storia da raccontare a chi pensa di gettare la spugna. Cresciuto nella Juve e poi mollato al Gozzano, si è fatto un anno da titolare in Serie D a 16 anni arando la fascia destra e stupendo gli osservatori, e alla fine è andato a prenderselo la Fiorentina. Bollini lo usa da terzino a destra, a sinistra, anche esterno alto come contro la Spagna. Lui ci mette corsa, muscoli, rapidità, bei cross e una voglia che fa provincia".