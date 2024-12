La prima volta dopo l'enorme spavento: Edoardo Bove torna allo stadio per vedere la Fiorentina

Una bellissima notizia per i tifosi della Fiorentina e per tutto l'ambiente viola. Dicembre è stato un mese molto complicato, iniziato con la grande paura per le condizioni di Edoardo Bove, dopo il malore avvenuto contro l'Inter. Fortunatamente l'apprensione è rientrata con il miglioramento delle condizioni. E domani sarà una giornata importantissima per il numero 4 viola.

Finalmente Edoardo Bove torna al ‘Franchi’

Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, domani Edoardo Bove tornerà allo stadio per vedere Fiorentina-Udinese. Il classe 2002 ritorna al ‘Franchi’ per la prima volta da quel brutto 1° dicembre. Prima della partita, per altro, sarà ricordato anche Bruno Beatrice a 37 anni dalla sua scomparsa.