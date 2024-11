Intervenuto a Radio Serie A, il noto conduttore televisivo e tifosissimo viola Carlo Conti ha parlato anche della Fiorentina e del grande momento che sta vivendo la squadra di Palladino:

"Una canzone per il mister? Ti regalerò una rosa, oppure una coppa. O una coppettina dai. Vediamo la Coppa Italia, o magari finalmente la Conference League. In campionato speriamo di raggiungere una bella posizione per tornare in Europa League. Commisso? Ha avuto grande determinazione, lo ha fatto vedere negli USA e ora lo sta dimostrando a Firenze. Oltre la determinazione c'è anche l'amore, che sta nascendo piano piano. A Firenze è difficile essere amati subito, oppure si rischia di essere amati immediatamente e poi distrutti. I fiorentini sono così. Però se poi si vede l'impegno siamo pronti a essere vicini. Kean? Essenziale, anche perché è l'unico centravanti puro che abbiamo”.