Il giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini ha parlato così del campionato di Serie A durante la trasmissione Pressing. Queste le sue parole sulla Juventus di Thiago Motta in riferimento anche alla Fiorentina di Palladino:

"La Juventus ha un allenatore nuovo, ma lo ha anche la Fiorentina, il Napoli, la Lazio… Queste squadre sono tutte sopra ai bianconeri in classifica. Il mercato fatto sarà stato anche buono, ma quello del Napoli è meglio. Non parlo di quello di Lazio e Fiorentina perché sarebbe come sparare sulla croce rossa. Il monte ingaggi della Juve è il doppio di quello di Fiorentina e Lazio. Lo scorso anno questo valeva nei discorsi, quest’anno non vale più”.