Nessuno squalificato in casa viola ma Italiano perde il match analyst per il Torino: "Ha contestato platealmente una decisione arbitrale"

Nessuno squalificato tra le fila di Torino e Fiorentina dopo il comunicato del Giudice Sportivo di Serie A. Entrambe le squadre potranno contare su tutti gli effettivi, almeno sulla carta. Ci sono infatti diversi calciatori le cui condizioni sono ancora da valutare in vista della sfida di sabato prossimo in Piemonte alle ore 20:45.

Un turno di squalifica per Firicano

Tra gli ‘allenatori’ però è stato squalificato per un turno Stefano Firicano della Fiorentina "per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Si tratta del match analyst del tecnico viola Vincenzo Italiano in questa sua esperienza sulla panchina viola.