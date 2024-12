La Gazzetta dello Sport: Per Edo nuovi esami, poi l’intervento

Su La Gazzetta dello Sport si dedica spazio alla partita di oggi contro il Cagliari, oltre che al futuro di Bove, a pagina 27:

In apertura: “Ripartenza viola. Beltran e Gud, Firenze ricomincia. Ora tocca a loro” e in sommario “La Fiorentina contro il Cagliari dopo i giorni difficili per Bove. Staffetta tra i due talenti”. In taglio basso si legge: “Per Edo nuovi esami, poi l'intervento”.

Spazio anche a pagina 39, dove si legge: “Dai gol di Zaniolo e CDK all'orgoglio dei viola. La dura legge degli ex” e nel sommario: “L'Atalanta e la Fiorentina volano con un turbo speciale: i dispetti degli ex”