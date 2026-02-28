Nonostante la sconfitta di lunedì scorso contro la Fiorentina, il Pisa di Hiljemark non sembra voler mollare di un centimetro. A confermare la cosa è il difensore nerazzurro Simone Canestrelli, che nelle ultime ore ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A.

"Il mio esordio a Bergamo è stato incredibile. La mia famiglia era in tribuna e per chi come me ha fatto tutte le categorie sia un motivo di orgoglio e soddisfazione. Chiaramente a differenza di ciò che ho fatto finora è molto difficile perché contro mi ritrovo campioni che al minimo errore mi puniscono".

“Ecco perchè quest'anno ho giocato quasi sempre”

Ha sottolineato anche la sua duttilità tattica, che finora ha portato il Pisa a non privarsi mai di lui: "In Primavera a Empoli sono passato da essere un centrocampista a essere un difensore. Questa cosa penso che mi aiuti nella gestione della palla e mi dia più serenità. Nella mia carriera ho giocato in diversi moduli, non ho un preferito, cerco di farmi trovare pronto sia a tre che a quattro. Credo di essere un difensore duttile e di farmi trovare pronto sempre”.

“Albiol è stato fondmentale per me. Tourè e Caracciolo mi hanno stupito”

Ha volto sottolineare anche l’importanza dei compagni nel suo percorso di crescita,in particolare su Raul Albiol: "E' un esempio per noi, ha fatto una carriera incredibile, in alcune delle squadre più prestigiose d'Europa. E' un valore aggiunto. E' stato una sorpresa anche come ragazzo, perché è una persona umilissima che ci da tanti consigli. In generale la forza della nostra scalata sta nel gruppo. Finora stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti. Chi mi ha impressionato tra i miei compagni? Dico Touré, pensavo che avrebbe accusato un po' il salto di categoria e invece sta migliorando tantissimo. Anche il nostro campionato Caracciolo sta facendo un grande campionato, lui è la nostra guida”.

“Il Pisa non si pone limiti: vogliamo la salvezza”

Ha poi concluso parlando delle ambizioni stagionali del Pisa: "Il principale resta quello di raggiungere la salvezza. Personalmente poi non mi pongo limite. Ogni giorno cerco di lavorare duramente in allenamento e di migliorare"