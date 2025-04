Un finale di stagione in cui serve dimostrare di più e convincere tutti: il riscatto di Folorunsho è una tematica ancora aperta

Tra i tanti giocatori arrivati in prestito alla Fiorentina c'è anche Michael Folorusho, centrocampista interno esterno all'occorrenza. Voluto fortemente dal tecnico Palladino e dalla dirigenza viola, e arrivato nel mercato invernale dal Napoli che detiene il suo cartellino, il classe '98 sta giocando spesso in vari ruoli a seconda delle necessità e dalle richieste tattiche, sia da titolare che subentrante. Una qualità questa che fa parte del bagaglio tecnico del giocatore, duttile e versatile e pronto a giocare ovunque chieda l'allenatore, come detto dallo stesso Folorunsho più volte. Sicuramente il cambio modulo non lo ha agevolato a livello di titolarità, dato che era arrivato sulle sponde dell'Arno per sostituire Edoardo Bove nel suo ruolo. La Fiorentina è cambiata tanto e Folorunsho sta cercando restare al passo con l'evoluzione tattica cercando di contribuire alla causa con corsa, fisico e tanti palloni recuperati e serviti ai compagni.

La Fiorentina eserciterà il diritto di riscatto?

La domanda sorge spontanea: un giocatore così desiderato nella scorsa finestra di mercato sarà riscattato dalla Fiorentina per la prossima stagione? La cifra in proposito si aggira sugli 8 milioni; le riflessioni da parte della dirigenza sono in corso. La sua caratteristica del poter giocare in più ruoli a seconda del modulo può essere un fattore fondamentale, ma se da qua a fine stagione Folorunsho trovasse maggior concretezza con giocate decisive, assist e magari gol, come ha dimostrato nell’esperienza con la maglia del Verona, la strada per la permanenza in viola sarebbe senza dubbio più agevole.

Anche Folorunsho dovrà riflettere

C’è anche da considerare la volontà dello stesso giocatore. Folorunsho è arrivato a Firenze per poter giocare di più e dimostrare di che pasta è fatto. Con un minutaggio ridotto e un ruolo da titolare forse non garantito nemmeno per la prossima stagione dovrà capire quale scelta prendere, dato che vorrebbe ritornare anche tra i convocati della Nazionale Italiana. In ogni caso, il finale di stagione della Fiorentina tra campionato e Conference League, dirà molto su come sarà la prossima squadra viola e sul riscatto del centrocampista cresciuto nel vivaio della Lazio e di proprietà del Napoli.

