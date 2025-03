Bove ricoverato ad Ancona: svolti i primi test diagnostici e accertamenti per approfondire le cause del malore. Ecco le tempistiche e i possibili scenari

Arrivano novità importanti che riguardano Edoardo Bove. Come riporta Il Messaggero, il centrocampista della Fiorentina ha scelto di farsi ricoverare presso l’Ospedale di Torrette e la clinica di Cardiologia e Aritmologia ad Ancona. Il reparto è presieduto da Antonio Dello Russo e il ricovero servirà per capire meglio le cause del malore avvenuto durante Fiorentina-Inter e le possibilità per il futuro.

Nella mattinata di ieri Bove ha svolto i primi test diagnostici e gli accertamenti specifici, che sono approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. Con alcuni cateteri si arriva alle camere cardiache per studiare la conduzione elettrica del cuore: se ci fossero anomalie si trattano con ablazioni o si impiantano dispositivi per controllare il ritmo cardiaco come pacemaker o defibrillatori interni. I risultati degli esami, si legge sono attesi tra i 5 e 15 giorni.

Adesso l'obiettivo è capire se, dopo il malore accusato, Bove si trovi alla presenza di una cardiopatia strutturale, oppure no.