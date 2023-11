Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara si interroga ironicamente su quali temi tengano banco durante la sosta per le Nazionali:

"Ora che il Viola Park è una realtà, è l’impianto del Campo di Marte a tenere un piccolo fuoco acceso sotto la pentola dove bolle la discussione. Si farà, non si farà, si farà a pezzi, si farà a metà, separando cattivi dai buoni, coi cattivi sotto l’acqua e gli altri al riparo dalle intemperie? In ogni caso restiamo fiduciosi e immaginiamo che la sovrintendente abbia già acquistato un abbonamento in Maratona, visto che aveva dichiarato che per lei lo stadio va bene così dimenticandosi di aggiungere che non vede l’ora di assistere a un Fiorentina-Frosinone sotto la pioggia battente.

E poi? Di cos’altro si discute durante lo stop per la Nazionale? Ma di calciomercato, naturalmente. In teoria. Perché al momento nulla va toccato. Magari prendiamo il vero Nzola, dopo che quello visto fino ad oggi avrà convocato una conferenza stampa per dirci la verità. Ok, ragazzi, lo ammetto: sono suo cugino. Non ce ne voglia. La verità è che gli vogliamo bene e speriamo con tutto il cuore che esca dal buio. Intanto magari Italiano può provare a credere in Beltran, che tra l’altro è costato un botto. Il resto si vedrà".