Ammatuna: "In questi giorni è emersa la grande persona che era Barone. Pozzallo ha perso un figlio"

Questo pomeriggio il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di raccontare cosa sta passando la piccola cittadina siciliana in questi giorni. Questo un estratto:

“La processione è stata molto toccante: siamo partiti dalla sede del comune dove c'era la camera ardente, con una folla enorme al seguito, e siamo arrivati fino alla Chiesa dove Joe andava da bambino. Lì è stata fatta una messa molto commovente e sentita da parte di tutto il paese. Le tante testimonianze, oltre che al grande affetto dei tifosi viola ma anche di tutto il mondo del calcio, ha fatto emergere la vera grandezza dell’uomo. Questo credo che sia il frutto del suo lavoro, oltre che dei rapporti che ha saputo mantenere con tutti”,

Ha poi continuato: “Pozzallo è una città portuale, noi pozzallesi siamo persone che viaggiano per tutto il mondo, Joe è andato in America per dare un futuro ai propri figli. E' riuscito ad emergere nella competitiva comunità americana e comunque è sempre rimasto umile. Joe Barone non ha mai dimenticato Pozzallo, anzi quando aveva tempo veniva sempre qua: anche per mezza giornata non si faceva problemi a prendere un aereo per raggiungere i parenti. Nonostante la grandezza dell'uomo è sempre stato disponibile con tutti. Oggi c'era tutto il popolo pozzallese per dare addio ad un grande figlio del paese.

Ha poi concluso parlando della possibilità di giocare un Memorial per Barone proprio nella sua Pozzallo: “Chiaramente saremmo molto onorati di far disputare un torneo in onore di Joe qui nella sua Pozzallo. Nei prossimi mesi mi metterò in contatto con il club gigliato per capire se possano esserci i presupposti”.