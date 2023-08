Da poco terminati i posticipi di questa prima domenica di Serie A, con la Juventus vittoriosa sul campo dell'Udinese e il Lecce in casa contro la Lazio.

I bianconeri di Torino hanno subito messo in chiaro le cose nel primo tempo, con i gol degli ex Fiorentina Chiesa e Vlahovic (su rigore) e quello di Rabiot. Nel secondo tempo gli uomini di Allegri controllano il match, che finisce 0-3 per la Juventus.

La Lazio parte con il solito Ciro Immobile, che sigla l'1-0 nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, quasi allo scadere, il Lecce rivalta completamente il risultato: prima Almqvist all'85' e dopo due minuti la firma di Di Francesco. Vincono i pugliesi per 2-1 sulla Lazio di Sarri.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Fiorentina 3, Inter 3, Napoli 3, Verona 3, Atalanta 3, Juventus 3, Lecce 3, Roma 1, Salernitana 1, Lazio 0, Udinese 0, Torino 0, Cagliari 0, Bologna 0, Milan 0, Empoli 0, Frosinone 0, Monza 0, Genoa 0, Sassuolo 0.