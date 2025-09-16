​​
Corriere dello Sport-Stadio: Pioli rifà la Fiorentina, ridisegnato il centrocampo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Viola rifatta”. Ovvero: “Si cambia con Fazzini e Nicolussi”. 

Pagina 15

All'interno leggiamo: “Nuova Viola: Fazzini e Nicolussi Caviglia”. Sottotitolo: “Domenica al Franchi arriva il Como e Pioli ridisegna il centrocampo della Fiorentina. Nodo Gudmundsson”. 

Comuzzo spaesato

In taglio basso: “Comuzzo spaesato: il ventenne deve essere tutelato”. Di spalla infine: “EA Sports FC 26 Kean calciatore  e... cantante”.  

