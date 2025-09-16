Corriere dello Sport-Stadio: Pioli rifà la Fiorentina, ridisegnato il centrocampo
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Viola rifatta”. Ovvero: “Si cambia con Fazzini e Nicolussi”.
Pagina 15
All'interno leggiamo: “Nuova Viola: Fazzini e Nicolussi Caviglia”. Sottotitolo: “Domenica al Franchi arriva il Como e Pioli ridisegna il centrocampo della Fiorentina. Nodo Gudmundsson”.
Comuzzo spaesato
In taglio basso: “Comuzzo spaesato: il ventenne deve essere tutelato”. Di spalla infine: “EA Sports FC 26 Kean calciatore e... cantante”.
