Gli obiettivi e i sogni viola passano dai piedi di Gudmundsson. Lui e Kean la terza miglior coppia della Serie A. E quando sarà tutto al 100%?

Tre gol nelle ultime tre partite. Albert Gudmundsson sembra aver trovato finalmente il giusto feeling in viola dopo un inizio di stagione non facile, tra infortuni e i pensieri a un processo prima accantonato e poi rispuntato dopo il ricorso. La testa dell'islandese però è alla Fiorentina e si vede. Contro Napoli, Panathinaikos e Juventus è andato a segno e adesso i sogni viola passano anche e soprattutto dalle sue giocate.

Sono 8 i gol segnati in stagione, di cui 6 in Serie A. Una rete ogni 133 minuti. E anche il modulo ha inciso, con un 3-5-2 che lo mette nelle condizioni di svariare ed essere più libero. E dire che ancora non è al 100%. Cosa può fare in coppia con Kean quando tutto sarà al meglio? Intanto i due sono la terza migliore coppia di marcatori della Serie A dopo Retegui-Lookman e Thuram-Lautaro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.