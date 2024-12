Tutto l'Olimpico per Bove: bellissimo lo striscione della Curva Sud e i calciatori indossano una maglia per 'Edo'

La sua ex squadra non dimentica certo “il figlio di Roma” Edoardo Bove. Prima del match di questa sera contro l'Atalanta, la Curva Sud ha esposto un bellissimo striscione, a colori, per infondere forza al centrocampista della Fiorentina in questo difficile momento.

Bellissimo lo striscione disegnato per Bove

Inoltre, i calciatori della Roma hanno indossato una maglietta con su scritto “Forza Edo” per il riscaldamento. Roma, i giocatori e i tifosi insomma non hanno certo dimenticato il proprio “figlio”.