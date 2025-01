No a mete esotiche e campionati di basso livello: così le pretese di Ikonè bloccano il mercato della Fiorentina. Il punto

Come sottolinea La Nazione, le pretese di Jonathan Ikonè rischiano di bloccare il mercato della Fiorentina. Il francese è con le valige in mano, ma l'ex Lille vuole trovare una sistemazione adatta prima di dire addio alla società viola, che intanto aspetta di incassare qualcosa dalla sua cessione per spingere sull'acceleratore per il nuovo attaccante (Luiz Henrique/Man).

No a mete esotiche e campionati di basso livello

Ikonè era stato chiaro anche in estate: niente mete esotiche o campionati di basso livello. Per questo ha rifiutato l'offerta arrivata dalla MLS da parte dei Chicago Fire (che avrebbe portato nelle casse viola un bel gruzzoletto). In Italia nessuno è disposto a prenderlo a titolo definitivo, con Como e Bologna che si sono fermate ai sondaggi per un possibile prestito.

Ritorno in Francia?

Così per Ikonè rimane in piedi la possibilità di un rientro in Francia, dove lo segue il Paris FC, seconda squadra parigina che milita nella serie cadetta ma ambiziosa e pronta a salire in Ligue 1. Lì ci gioca il suo amico ed ex compagno in viola Maxime Lopez.