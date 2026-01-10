Il punto sul mercato: Marì ai saluti, ma la Fiorentina fa muro per Dodo. La Roma piomba su Fortini, possibile incrocio di mercato con Baldanzi

Si conclude anche questa giornata di mercato, stavolta senza entrate né uscite ufficiali, se non la cessione in prestito del giovane Presta al Follonica Gavorrano. Per quanto riguarda la Prima Squadra, le trattative odierne si sono concentrate principalmente su difesa e trequarti della Fiorentina: ecco quanto emerso dalla giornata odierna.

Movimento in difesa

Tanti nomi, quelli che circolano per la difesa: la prima notizia è l'abbandono della pista Dragusin, con l'agente che ha lasciato intendere che la prossima squadra del centrale rumeno sarà la Roma. La Fiorentina deve però mettere uova nel suo paniere difensivo, vista l'imminente uscita di Viti - piace alla Sampdoria, che avrebbe messo gli occhi anche su Kouamé - e di Pablo Marì, destinato a raggiungere Simone Inzaghi all'Al-Hilal per circa 2 milioni. I nomi di oggi per la retroguardia sono De Vrij, in uscita dall'Inter, e la scommessa Kotto, reduce da una buona Coppa d'Africa col suo Camerun e dai prezzi ridotti.

Secco ‘no’ della Fiorentina

Capitolo esterni: ben due le storie di mercato che riguardano le fasce della Fiorentina. In primis, Dodo non si muoverà da Firenze: ci aveva provato l'Inter, che fiutava l'occasione, ma i viola hanno fatto muro non cedendo alla chiamata nerazzurra, che comunque lo avrebbe voluto in prestito. L'altra notizia, invece, riguarda l'interessamento della Roma per Fortini: la Fiorentina potrebbe monetizzare sul suo talento, in un'operazione ‘alla Kayode’, e i giallorossi sono noti estimatori del classe 2006. Non è da escludersi che, per agevolare la trattativa, sia inserita una contropartita che la Fiorentina sta seguendo con insistenza.

Contatti con la Roma

Questa è da ricercarsi nella figura di Baldanzi, indiziato numero uno per la trequarti viola. Tra le due parti sono incessanti i colloqui, e la formula dell'operazione sembra essere quella del prestito: resta chiaramente da definire la volontà del ragazzo, che sembrerebbe interessato alla destinazione toscana, ma che attualmente è infortunato e non sarebbe disponibile. Ad ogni modo, tutti gli indizi portano a lui come rinforzo per la Fiorentina.