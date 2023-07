VIDEO - L'esuberanza tecnica dell'ex viola Gerson funziona in Brasile... ma gli avversari non la prendono benissimo

Vi ricordate l'ex Fiorentina Gerson? In prestito secco dalla Roma, nonostante un inizio non malvagio finì tra i peggiori in una stagione dove la Viola ha rischiato la retrocessione in Serie B. Adesso è in Brasile, al Flamengo, dove la sua esuberanza tecnica può prendere il largo.

Ma c'è un avversario che non l'ha presa benissimo. Nel match Flamengo-America Mineiro, intorno al 20° minuto sullo 0-0, Gerson esegue un sombrero e salta secco il difensore avversario Borges… che dopo gli rifila un calcione in faccia, molto simile alla capoeira.