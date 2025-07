Kean rifiuta il trasferimento in Arabia. L'attaccante della Fiorentina ha declinato tutte le offerte

A 48 ore dalla fine della clausola, Moise Kean e il suo agente Alessandro Lucci hanno valutato la scelta migliore sul da farsi per la carriera dell'attaccante italiano. Questo ha portato - afferma Gianluca Di Marzio - il classe 2000 a non prendere in considerazione l’offerta dell’Al Qadsiah, che è rimasta sul tavolo per settimane senza risposte.

Kean non andrà in Arabia

Anche i contatti dei giorni scorsi con l’Al Hilal non hanno fatto cambiare idea all’attaccante, che con il suo agente ormai ha preso una decisione definitiva: in questa fase della sua carriera non è attratto dal calcio arabo perché vuole competere in Europa.

Le ultime ore della clausola

A questo punto la certezza è che non andrà in Arabia. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per il suo futuro se si smuoverà qualcosa altrimenti inizierà la fase di confronto con la Fiorentina per il rinnovo.