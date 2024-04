UFFICIALE: De Rossi firma con la Roma. Poteva ritornare in orbita Fiorentina se...

“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro”. Questo l'annuncio fatto dal club giallorosso alla vigilia dell'incontro di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan.

Fine di ogni eventuale velleità

Un annuncio che mette anche la parola fine a qualsiasi, eventuale, velleità della Fiorentina su di lui. De Rossi è una persona molto cara al ds viola Pradè e già in passato era stata presa in considerazione da parte del club gigliato di poterlo mettere sotto contratto.

Sarebbe tornato buono solo in caso di mancato accordo

Il suo nome sarebbe ritornato buono in ottica viola solo davanti ad un mancato accordo con la Roma che, nei fatti, non c'è stato. “Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele” fa sapere il proprietario della società capitolina, Dan Friedkin.