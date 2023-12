Buone notizie dalla rifinitura per Italiano: Sottil e Bonaventura verso una maglia, dubbio a centrocampo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano questa mattina alle ore 11, in contemporanea con la sfida casalinga della Primavera contro il Lecce, si è ritrovata all’interno del Viola Park per svolgere la sessione di rifinitura in vista dell’importante partita di domani contro il Verona di Baroni. E, da quello che trapela dal centro sportivo gigliato, il tecnico gigliato, in attesa di novità a riguardo delle condizioni fisiche di Gonzalez, può godere di gran parte del gruppo.

Secondo quanto riportato poco fa da Radio Bruno infatti questa mattina Sottil e Bonaventura, entrambi assenti nella sfida europea di giovedi contro il Ferencvaros, si sono allenati regolarmente in gruppo e dovrebbero quindi partire regolarmente dal primo minuto contro gli scaligeri. Anche se ancora non è al 100%, a causa di un fastidio fisico patito contro la Roma, era regolarmente in campo anche Arthur: la volontà dello staff gigliato è comunque quella di non rischiare nulla e quindi, in caso di forfait, domani contro il Verona in cambia di regia potrebbe tornare Maxime Lopez.

In attacco continua il ballottaggio tra Nzola e Beltran, con l’angolano nettamente favorito sull’argentino. Nel pomeriggio poi, sempre come sottolineato dall’emittente, la Fiorentina dovrebbe pubblicare sul proprio sito ufficiale un report medico sulle condizioni di Gonzalez.