Gudmundsson: "Sono molto entusiasta del futuro che mi aspetta con l'Islanda. Siamo tutti felici del nuovo CT e possiamo fare buonissime cose"

Dopo essere stato convocato per la prima volta dopo un anno con la sua Islanda, Albert Gudmundsson è tornato a parlare anche della nazionale, del futuro e del nuovo allenatore della rappresentativa: "Sono molto entusiasta delle prossime settimane, mesi e anni con la nazionale islandese. Credo che abbiamo un gruppo giovane con la capacità di andare lontano. I giovani stanno già giocando ad un alto livello di qualità come Orri Stein, Hákon Arnar, Andri Lucas e Ísak Bergmann. Questi giocatori sono davvero promettenti. Ora abbiamo anche un buon allenatore. Se riusciamo a lavorare tutti insieme e a far emergere questo carattere vichingo islandese, credo che possiamo ottenere cose molto buone insieme".

E sulla scelta di Arnar Gunnlaugsson come CT: “Penso che tutti in nazionale siano molto felici che sia stato assunto come allenatore della nazionale. Arnar ha fatto grandi cose con il Víkingur Reykjavík negli ultimi anni, portando il club al livello successivo. Siamo tutti molto contenti di lui. Il modo in cui vede il calcio e vuole giocarlo, così come la sua mentalità, mi fa pensare che possiamo fare cose buone”.