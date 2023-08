Sempre più nubi sul futuro di Berardi al Sassuolo. E per l'esterno d'attacco ci può provare la Juventus

Sul suo sito Alfredo Pedullà, fa il punto su quello che dovrebbe essere il futuro di Domenico Berardi, ancora di proprietà del Sassuolo. Il club neroverde vuole senza dubbio trattenerlo con sé, ma dinanzi a una proposta di livello e in rapporto a quelle che sono le ambizioni dell’esterno offensivo calabrese non potrebbe opporsi.

Le strade per il suo futuro potevano essere Napoli e Lazio, con le società che hanno fatto un sondaggio nelle scorse settimane, senza però andare oltre. E allora si potrebbe fare avanti la Juventus, che potrebbe arrivare ai 20 milioni richiesti da Carnevali and Co. offrendo una contropartita come Matias Soulè, che i bianconeri valutano non meno di 15 milioni. Ancora non c'è niente di concreto, ma la pista bianconera rimane da tenere d'occhio.