Soriano: "La Fiorentina? A organico pieno si equivale a Bologna e Torino"

A La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha parlato anche delle squadre in lotta per un posto in Europa dietro le big della Serie A. Tra queste Fiorentina, Bologna e Torino. Questo il commento di Soriano:

“Bologna-Torino? Il derby tra di chi sogna. Di chi vuole e può sognare qualcosa di più: entrambe hanno una “rosa” forte, possono stare dietro le prime sei. La Fiorentina? A organico completo credo che con Bologna e Torino si equivalgano”.