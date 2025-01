Un acquisto nel solco del ritorno alla difesa a tre

Una pista calda, molto calda per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, è quella che porta al centrale del Monza, Pablo Marì.

Cederlo conviene anche al Monza

Adriano Galliani ha bisogno di un sostituto per lasciarlo partire e quel sostituto potrebbe essere Matias Moreno, inserito in prestito nell'affare come contropartita. Ma cedere Mari e racimolare qualcosa conviene anche al Monza che altrimenti lo perderebbe a parametro zero fra pochi mesi.

Ritorno alla difesa a tre

L'eventuale ingaggio del trentunenne spagnolo si inserisce nel solco della ritrovata difesa a tre. Lo si legge stamani su La Nazione. L'idea balenata nella testa di Raffaele Palladino è stata messa in pratica contro il Napoli. Un altro indizio in questo senso è il sondaggio per Leonardo Spinazzola altro uomo a tutta fascia.