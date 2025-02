La figuraccia con l'Empoli costa il posto a Thiago Motta? La decisione della Juventus

Dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro l'Empoli Thiago Motta rischia la panchina?

La Juve pensa all'esonero di Motta?

Non è previsto il ritiro anticipato o punitivo per i giocatori, almeno per il momento. E poi c'è la questione relativa all'operato del tecnico della Juventus: al momento, la posizione dell'ex Bologna non è assolutamente in discussione. Simile a quanto successo alla Fiorentina dopo le due sconfitte di fila con Como e Verona e la (tacita) conferma a Palladino.

“Che vergogna”

Thiago Motta dopo l'eliminazione ha commentato così: "Provo vergogna, abbiamo fatto un primo tempo per il quale mi sento di vergognarmi e spero che sia lo stesso anche per i miei giocatori. Possiamo sbagliare qualsiasi cosa, ma non l'atteggiamento. Ho sbagliato io a non far capire l'importanza di vestire una maglia come quella della Juventus, abbiamo meritato di non andare in semifinale. Spero che le critiche siano forti, il pubblico è stato anche troppo gentile per quanto visto nel primo tempo. Spero di vedere una reazione subito, mi vergogno di quello che ho visto e sento una grandissima responsabilità".