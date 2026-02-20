​​

Mareggini: "Lezzerini mai titubante, ha dato senso di sicurezza in campo. Martinelli? Doveva andare in prestito prima, ora..."

Luca Lezzerini

L'ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Lady Radio: “Sono contento della Fiorentina vista in Polonia. I ragazzi non devono essere esaltati troppo, è giusto così, però secondo me sono sulla strada giusta e vanno premiati. Gli elogi fanno bene alla squadra, così come all'ambiente circostante”.

“Lezzerini? Ha sempre dato senso di sicurezza, mai titubante”

Sul ritorno in campo in viola di Lezzerini: “Un portiere concentrato e ben messo fisicamente. Mi è piaciuto, soprattutto nel gestire la difesa davanti a lui. Non ci dimentichiamo che è nel pieno della sua carriera dopo aver vinto la Serie B a Venezia e dopo buoni anni a Brescia. Titubante? Per niente, ha sempre dato senso di sicurezza ed è uomo spogliatoio. Mi ha un po' ricordato i tempi in cui ero il vide di Toldo”.

“Martinelli doveva andare in prestito prima”

Sull'infortunio di Martinelli: “Mi dispiace perché alla Sampdoria non aveva cominciato affatto male. Anche se l'errore sta a monte perché doveva andare in prestito già all'inizio della stagione, ormai ha perso metà anno. La scorsa stagione poteva essere una soluzione, seppur tirata, ma quest'anno doveva giocare di più”.

