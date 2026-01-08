La Cremonese non riesce più a vincere: il Cagliari riacciuffa il pareggio in extremis Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso la penultima sfida della diciannovesima giornata di Serie A, allo Stadio Zini la Cremonese di Nicola ospitava il Cagliari di Pisacane in una partita che ha il sapore di sfida salvezza. Nonostante il primo tempo si sia concluso sul doppio vantaggio per i padroni di casa, nella ripresa gli ospiti fanno l'impresa di trovare il pareggio: il risultato finale è infatti 2-2.

Succede di tutto a Cremona: Cagliari protagonista di una clamorosa rimonta

I grigioneri mettono la sfida in discesa già nella prima frazione di gara, andando all'intervallo sul vantaggio di 2-0: le reti di Johnsen al 4' e di Vardy al 29' danno tranquillità alla squadra di Davide Nicola, che affronta il secondo tempo con molta serenità. Ad inizio ripresa arriva la rete di Adopo, al 51', che dimezza di fatto il risultato e lancia il Cagliari alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriva all'88' grazie alla prima rete in Serie A di Trepy.

Un risultato che fa felice anche la Fiorentina

Il pareggio di questo pomeriggio fa comodo alla Fiorentina, che non perde terreno dalle due competitors per il traguardo salvezza. Risultato che abbatte lo stato d'animo dei padroni di casa, che si sono visti scivolare di mano i tre punti. Gongola il Cagliari che dopo 45 minuti disastrosi riacciuffa un importantissimo punto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 38, Napoli 38, Roma 36, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Udinese 25, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 12.