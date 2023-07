Un nome in meno da depennare dalla lunga lista di Pradè e Barone. Retegui ha deciso, ecco dove giocherà

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul mercato del Genoa, pronto a piazzare un grande colpo in attacco dopo la promozione in Serie A. Il club ligure sarebbe infatti sul punto di chiudere l'operazione con Boca Juniors e Tigre per Mateo Retegui, profilo molto accostato anche alla Fiorentina.

Il Grifone ha offerto la bellezza di 17 milioni di euro per il centravanti della nazionale italiana di Roberto Mancini, che ha già detto sì al Genoa e sarebbe dunque pronto ad approdare in Serie A. Un nome in meno da depennare dalla lunga lista di Pradè e Barone.