Quest'oggi l'ex attaccante del Parma Alessandro Melli, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di parlare della sfida di domani tra tra Lua ex squadra e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

“Kean adesso come adesso è il giocatore piu importante che abbiamo in Italia. Un mio amico, che è nel giro della Nazionale, in questo momento qui Moise è veramente devastante: in allenamento è diventato immancabile ed in partita si conferma. E’ cresciuto molto come persona, va detto che in precedenza forse si era dimostrato forse un po’ immaturo. Adesso è diventato una persona molto seria e consapevole dei suoi mezzi”.

“Credo che Zaniolo abbia preso gli anni giusti per fare il salto di qualità”

Ha parlato anche di altri due attaccanti: “Zaniolo invece è un giocatore molto diverso, ha grandi potenzialità però purtroppo fa molta fatica a trovare il suo spazio e la sua dimensione: non so quali sono i motivi, bisognerebbe conoscerlo meglio. Se giochi meno e sei meno in fiducia poi ti sembra di non esser mai al 100% fisicamente, sono cose che ti porti dentro. Per un giocatore del suo ruolo, per far bene devi andare al massimo. Sono convinto che abbia perso gli anni giusti, quelli che probabilmente gli avrebbero permesso di diventare grande e fare uno step di un certo tipo. Beltran invece faccio fatica a giudicarlo, lo conosco troppo poco. Mi sembra un abbastanza bravo tecnicamente ma poco strutturato a livello fisico. L’opposto di Kean, che dei tre è sicuramente il piu forte di tutti".

“Ecco perchè Kean è molto piu forte di Retegui”

Ha parlato anche di Kean e del paragone con Retegui: “Se è piu forte di Retegui? Credo proprio di si perchè piu completo. Retegui è bravo in area di rigore, ma non ha la forza e la gamba di Kean, che è devastante anche a campo aperto. Il centravanti del’Atalanta credo sia da considerare più un finalizzatole: se gli butti palloni in area di rigore lui va a nozze, ma se la squadra non costruisce gioco lui ne risente molto. Al contrario l’attaccante viola fa reparto da solo, paradossalmente potrebbe fare a meno anche del resto della squadra”.

“La Fiorentina domani è favorita ma adesso il Parma è diverso”

Ha poi concluso parlando della partita di domani: “Logicamente la Fiorentina è una squadra piu forte, piu strutturata e con maggior qualità: la classifica lo dimostra. Gli aspetti che possono aiutare il Parma sono due. I gialloblu stanno abbastanza bene, e vengono da un paio di risultati positivi: con Pecchia subivano molto, mentre adesso con Chivu si difende molto bene. Adesso è una squadra un po’ piu quadrata, meno spettacolare ma piu centrata sull’obiettivo. Il secondo aspetto è il fatto che la Fiorentina ha giocato giovedì, e giocherà anche il prossimo: anche se ha vinto la trasferta influirà”.