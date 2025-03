A Lady Radio ha parlato di Fiorentina l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo. Queste le sue parole sulla sconfitta di Napoli e sul prossimo impegno contro il Panathinaikos: “Bisogna stare attenti a quello che si dice perché poi le persone credono che la situazione sia migliore di quella che è. Hai preso 5 gol nelle ultime 2 partite e ne potevi prendere altrettanti. La difesa non prendeva mai gol a inizio stagione, adesso ci sono delle difficoltà evidenti. Ieri ci si è messo anche De Gea, anche se poi ha salvato tutto”.

E ancora: "E' una stagione difficile da giudicare. In certi momenti si era pensato che Palladino fosse arrivato con la bacchetta magica, ora invece sei in caduta libera. Credo dovesse avere un'altra identità da quando aveva trovato la strada maestra… Poi infortuni e mercato si son messi in mezzo, l'importante è rendersi conto della situazione. Juventus? Mi pare che sia Palladino che Thiago Motta non abbiano grande sicurezza".

E sulle parole di Palladino: “La gente non ci sta, è ovvio. Ma fanno parte dei classici post partita. La partita di giovedì è diventata la più difficile della stagione, contro una squadra che è sembrata ampiamente alla portata. La stagione non è del tutto compromessa”.